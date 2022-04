Enzo Siviero, l’Ingegnere italiano premiato a livello internazionale: “la metafora del ponte, simbolo di amore” | VIDEO

12 Aprile 2022 18:13

Il Prof. Enzo Siviero, insignito oggi della “Medal of Excellence in Engineering Education”

“Sono veramente orgoglioso di essere stato premiato dalla organizzazione”. Lo ha affermato con un tono soddisfatto l’Ingegnere Enzo Siviero, insignito oggi della “Medal of Excellence in Engineering Education” da parte della World Federation for Engineering Organizations. Il Rettore dell’Università eCampus ha partecipato insieme ad altri colleghi di prestigio mondiale e, durante il suo discorso, ha esaltato il ruolo nella società di un ingegnere e della figura del ponte, simbolo di unione e amore tra i popoli. E’ anche questo uno dei motivi che lo convincono a battersi convintamente per la realizzazione del Ponte sullo Stretto tra Messina e Reggio Calabria, una battaglia di civiltà che le due città del Sud Italia devono assolutamente vincere per rilanciare il proprio futuro e quello dell’intero Meridione.

“La mia è una vita spesa per l’ingegneria civile, strutturale di molti ponti – afferma il Prof. Siviero – . Ad oggi continuo ancora a spiegare con tesi e libri tutte le mie conoscenze. Io utilizzo sempre una frase: il ponte è la prima metafora della vita, il ponte connette le persone, connette i cuori ed è un elemento fondamentale per la nostra società. Anche adesso che viviamo in un periodo molto complicato a causa della guerra in Ucraina, il ruolo dell’ingegnere è importante. Costruire ponti serve a spazzare via la guerra, ad unire i popoli”. Di seguito il link per vedere la premiazione completa e l’intervento dell’Ing. Enzo Siviero.