Elezioni, verso il certificato elettorale digitale per il voto

14 Aprile 2022 18:37

in sostituzione delle tessere elettorali cartacee è stato proposto di introdurre un certificato elettorale digitale

Introdurre un election pass, un certificato elettorale digitale in sostituzione delle tessere elettorali cartacee, utilizzando la tecnologia sperimentata con il green pass. E’ una delle proposte avanzate dalla commissione sull’astensionismo, che ha presentato un Libro bianco sulle cause del calo di affluenza alle urne. L’election pass potra’ essere scaricato sul proprio smartphone o stampato e sara’ verificato in tempo reale al seggio attraverso una apposita app. Inoltre la commissione suggerisce di concentrare le date di voto, con due “appuntamenti” elettorali all’anno, predeterminati, uno in primavera e uno in autunno.