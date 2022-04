Elezioni Rsu: vittoria della Cisl Fp alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

12 Aprile 2022 21:10

Reggio Calabria: vittoria della Cisl Fp alla Città Metropolitana, che ribaltando le previsioni conquista il primato nelle Rsu

“Con 172 voti di lista nei tre seggi di Reggio Calabria, Palmi e Locri, la Cisl Fp realizza un’ importante vittoria alle elezioni Rsu, conquistando 6 seggi (Elena Festa, Mario Marino, Alberto Ierace, Alessia Santoro, Paolo Zumbo e Biagio Milano) su 12. Si trattava di una tornata elettorale – quella appena conclusa – dagli esiti non scontati, in virtù della prorogatio che aveva interessato le funzioni della precedente delegazione, causa l’emergenza sanitaria da covid-19 che aveva fortemente limitato le attività sindacali di assemblea, accesso negli uffici e quant’altro”. E’ quanto scrive in una nota Adolfo Romeo, Delegato Cisl Fp. Nonostante ciò il gruppo dirigente della Cisl Fp guidato dal segretario aziendale Felice Foti, da Adolfo Romeo delegato ai rapporti con la Città Metropolitana, coadiuvati dal segretario generale Enzo Sera è “riuscito ad ottenere tale risultato, che rispecchia la costante attività garantita in questi anni nonché la scelta di candidati fortemente motivati e instancabili nell’intento di estendere il bacino elettorale alla propria lista e di diffondere la conoscenza dei valori di tutela dei lavoratori, libertà e solidarietà che da sempre contraddistinguono la Cisl. La Cisl Fp, infatti, non ha mai smesso di seguire le problematiche del personale e di supportarne le iniziative anche nel periodo più difficile del lockdown. Di rilievo la battaglia sui buoni pasto e sulle Posizioni Organizzative, con le quali, inoltre, sono state garantite risorse aggiuntive per la produttività anno 2019 (euro 270.000) e 2020 (euro 135.000), non ancora erogati e delle quali si coglie l’occasione per rammentare all’Amministrazione, affinché provveda alla tempestiva ottemperanza. A queste, si aggiungono le risorse aggiuntive ottenute per il fondo dipendenti anno 2021, su richiesta della Cisl Fp accolta dal Consiglio Metropolitano su iniziativa del Vicesindaco Armando Neri”.

“Inoltre, si evidenzia il costante impegno profuso dallo stesso gruppo dirigente, assieme alle Rsu, al fine di giungere, anno per anno, con eccezionale puntualità, alle stipule contrattuali: nel 2021 si è addivenuti alla firma addirittura prima dell’inizio delle vacanze di Natale, con la previsione di una nuova progressione economica orizzontale e tutti gli istituti contrattuali previsti. Tra le conquiste di maggiore rilievo, vanno anche ricordate l’indennità rischio disagio e/o condizioni di lavoro riguardante la categoria A e B, portinerie, autisti ecc., elevata, su proposta di questa Organizzazione sindacale, da 3 a 6 euro nonché l’inizio della battaglia per l’aumento del monte orario dei 29 Lsu/Lpu, dipendendi a t.i. della Metrocity. Analogamente, è stata assicurata attività di denuncia continua relativa alla somministrazione di tutti presidi sanitari prescritti dalle misure di contenimento anti Covid-19 – mascherine, sanificazione dei locali ecc – al fine di tutelare il massimo interesse della salute dei dipendenti nonché della sicurezza dei luoghi di lavoro. Per tutto ciò è doveroso ringraziare coloro che hanno manifestato la loro fiducia alla Cisl tramite il voto, tutti i candidati nonché presidenti di seggio, scrutatori e il componente della commissione elettorale. Si ritiene che quando ricordato sia solo un punto di partenza di buon auspicio per ulteriori riscontri nell’interesse dei lavoratori, da raggiungere anche mediante la proficua collaborazione con le altre sigle sindacali rappresentative“, conclude la nota.