Elezioni RSU nei settori pubblici, un voto che parla al Paese: Filcams CGIL Calabria impegnata a supportare i candidati CGIL

4 Aprile 2022 11:49

Elezioni RSU nei settori pubblici, un voto che parla al Paese: Filcams CGIL Calabria impegnata a supportare i candidati e le candidate della CGIL

Da domani e fino all’8 aprile migliaia di lavoratrici e di lavoratori pubblici votano per eleggere i propri rappresentanti. Uno straordinario atto di democrazia che purtroppo non è riconosciuto (seppur quotidianamente eleggiamo delegati e delegate in tutto il Paese ed in ogni luogo di lavoro) per il settore privato.

Il mondo del lavoro vive di una democrazia distorta ed è per questo che continuiamo a chiedere una legge sulla rappresentanza che permetta alle lavoratrici ed ai lavoratori di contare, di poter essere riconosciuti e riconoscibili, di certificare quale sigla sindacale è stata effettivamente delegata a firmare un accordo o un contratto nazionale. Invece di andare in questa direzione, si è sempre scelto di agire nelle contraddizioni delle tante deroghe e dei molteplici contratti “pirata” che altro non fanno che abbassare le tutele per chi lavora e creare un danno per lo Stato e la comunità.

Ci sono luoghi di lavoro che costano di piú alle casse pubbliche ma dove le lavoratrici ed i lavoratori guadagnano di meno. Di esempi, anche recentissimi, ce ne sarebbero molti da fare, basta pensare a quanto accade in alcuni retail della distribuzione commerciale che utilizzando il ricatto occupazionale impongono l’applicazione di contratti nazionali non sottoscritti dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative.

Se la democrazia fosse riconosciuta anche nel lavoro privato questo non potrebbe mai succedere, con vantaggi significativi per le casse pubbliche, quindi per il benessere dell’intero Paese. Perché il lavoro è questo, può essere e diventare il bene dal quale costruisci le basi del benessere e della democrazia oppure può trasformarsi nel tarlo che erode pian piano le fondamenta del nostro vivere collettivo.

Per questo e per altri motivi le elezioni delle Rsu nel pubblico impiego sono importanti e parlano anche ai lavoratori del settore privato. Riguardano anche la Filcams Cgil che rappresenta lavoratrici e lavoratori del settore privato che spesso interagiscono con il pubblico, per tutta quella sfera di attività che afferisce agli appalti ed ai servizi. La Filcams Cgil Calabria, oltre che fare gli auguri alle lavoratrici ed ai lavoratori candidati indipendente dalla loro sigla sindacale, è impegnata a tutti i livelli a supportare le liste della Cgil in ogni luogo di lavoro.