Elezioni Rsu a Messina: successo delle liste e dei candidati della Uil Fpl, della Uil Pa e della Uil scuola Rua

8 Aprile 2022 18:51

“Esprimiamo grandissima soddisfazione per il monumentale successo ottenuto dalle liste della Uil Fpl, della Uilpa e della Uil Scuola Rua nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu nel pubblico impiego. I risultati sono eccezionali e vanno ben oltre le più rosee aspettative: una vittoria straordinaria dei nostri candidati che premia l’impegno portato avanti, in questi anni difficili e complicati, dalle donne e dagli uomini del nostro sindacato che, con abnegazione e spirito di sacrificio, hanno saputo rappresentare e dare risposte alle giuste istanze delle lavoratrici e dei lavoratori“, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina. “Infatti, confermando un trend ormai consolidato la Uil Fpl, con circa 1300 voti, è il primo e più votato sindacato in tutta la sanità pubblica della provincia di Messina che comprende l’ospedale Piemonte, l’Irccs Neurolesi, il Papardo e gli ospedali dell’Asp (Barcellona, Lipari, Milazzo Mistretta, Patti, S. Agata M. e Taormina). Contestualmente con oltre 400 voti la lista della Uil Scuola Rua è stata la più votata al Policlinico universitario “G. Martino” di Messina. E ancora, siamo il sindacato più votato all’Agenzia delle Entrate, alla Questura, all’Inail, all’Agenzia delle Dogane, all’Archivio di Stato e in decine di scuole della provincia. Quindi, il primo commento a caldo è di forte compiacimento per il dato ottenuto dalla Uil che conferma l’ottimo stato di salute e la forte credibilità della nostra organizzazione sindacale”, ha così concluso Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.