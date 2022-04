Elezioni in Ungheria: Orban vince le elezioni e si avvia verso il quarto mandato

3 Aprile 2022 23:45

Elezioni in Ungheria: il partito Fidesz di Orban è in netto vantaggio, con il 58,1% dei voti che gli porterebbero 134 seggi in Parlamento

Vittoria per Viktor Orban e per il suo partito, Fidesz, alle elezioni nazionali in Ungheria. Al 75% delle schede scrutinate, il partito Fidesz del premier sovranista ha ottenuto il 54,6% (+5% rispetto alle scorse elezioni) delle preferenze, che si traducono in 134 seggi in Parlamento, mentre l’oppositore Marki Zay ha preso il 33,6% dei voti con il 58 dei seggi. Quarta vittoria consecutiva, quindi, per Orban: “h o ottenuto un mandato per governare ancora. Abbiamo ottenuto una vittoria così grande che si può vedere anche dalla luna. Di sicuro pure da Bruxelles “, ha spiegato il primo ministro. “ Quella di stasera è una vittoria del cuore. Abbiamo mostrato – conclude– che i valori cristiano-democratici e conservatori non sono il passato, ma il futuro”.

I complimenti di Salvini

Matteo Salvini si congratula con Orban della vittoria alle elezioni in Ungheria: “da solo contro tutti, attaccato dai sinistri fanatici del pensiero unico, minacciato da chi vorrebbe cancellare le radici giudaico-cristiane dell’Europa, denigrato da chi vorrebbe sradicare i valori legati a famiglia, sicurezza, merito, sviluppo, solidarietà, sovranità e libertà, hai vinto anche stavolta grazie a quello che manca agli altri: l’amore e il consenso della gente. Forza Viktor, onore al libero Popolo ungherese”, conclude il leader della Lega.