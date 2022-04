Elezioni Comunali: presentata la lista “Amo Messina” | NOMI

28 Aprile 2022 22:28

Elezioni Comunali: è stata presentata oggi pomeriggio la lista “Amo Messina” a sostegno di Federico Basile

È stata presentata oggi pomeriggio la lista “Amo Messina” a sostegno di Federico Basile sindaco di Messina. “Amo Messina, ha spiegato il candidato sindaco Federico Basile, è una dichiarazione d’amore nei confronti della città. Il nostro amore per Messina si è tradotto nel lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che ci ha portati ad ottenere importanti risultati. Stamattina Messina si è svegliata con la consapevolezza di poter contare su 104 milioni di euro dei fondi Pnrr. Risorse che consentiranno alla città di crescere. Andiamo avanti, ha aggiunto Basile, sicuri di poter contare su una squadra che crede fortemente in noi e nel nostro progetto.” La lista Amo Messina è composta da volti noti della città, conosciuti in diversi ambiti professionali ed imprenditoriali. Tanti i giovani presenti a conferma della capacità del progetto politico di Federico Basile di aggregare consensi. A guidare la lista civica lo storico esponente della destra messinese il medico Silvano Arbuse. Si registra la presenza tra gli altri del giovanissimo Bungay Jhon, diplomato con il massimo dei voti al Liceo Maurolico, dove è stato anche direttore del giornale d’Istituto Koinè, è il più giovane candidato delle liste a sostegno di Federico Basile.

Tutti i nomi di “Amo Messina”: Silvano Arbuse, Sonia Arena, Gaspare Bertino, Davide Bonazinga, John Bungay, Tindara Caprì, Graziella Costa, Stefania Cucinotta, Domenico Currò, Salvatore D’Amico, Giusy D’Arrigo, Alessia De Francesco, Valentina Duca, Andrea Faraone, Nicola Germanà, Carla Grillo, Vincenzo La Cava, Roberta Lo Presti, Fortunata Nadia Magazù, Francesco Mammoliti, Domenica Mangano, Carmelo Micari, Martina Millo, Concetta detta Ketty Minutoli, Antonio Mirci, Antonio Panebianco, Marcello Parnasso, Salvatore Pettinato, Giorgio Pidalà, Maria detta Mary Rey Restuccia, Salvatore Ruello, Giuseppe Turiano.