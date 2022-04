Elezioni Comunali Messina, Prima l’Italia – Lega: “auspichiamo sintesi del centrodestra”

5 Aprile 2022 13:13

Prima l’Italia – Lega: “si rende necessario far convergere le energie di tutto il centrodestra per consegnare alla città di Messina un’alternativa credibile e responsabile”

“Si rende necessario far convergere le energie di tutto il centrodestra per consegnare alla città di Messina un’alternativa credibile e responsabile. Il centrodestra deve essere in grado di fare squadra perché solo la compattezza può garantire alla città un progetto politico serio e duraturo. Prima l’Italia è impegnata in questo senso per intavolare proposte e riflessioni al fine di fare da collante rispetto a una offerta politica alternativa alla sinistra e a chi ha governato la città negli ultimi anni. Ed è per questo che auspichiamo di poter trovare insieme alle altre forze in campo, una sintesi condivisa in tempi stretti dapprima sulle progettualità programmatiche e poi su una figura che sia capace di unire la coalizione nel segno della responsabilità”. Così il coordinatore cittadino di Messina per “Prima l’Italia” Nino Beninati e la coordinatrice provinciale Daniela Bruno.