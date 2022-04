Elezioni Comunali Messina: arriva “Senza se e senza ma”, la quarta lista a sostegno del candidato Basile. L’ELENCO e i NOMI dei candidati

2 Aprile 2022 13:53

Si tratta di una lista con abbondanza di “quote rosa”: ci sono ben 21 donne su 32 candidati

È stata presentata stamani alla Sala Palumbo del Palazzo della Cultura di Messina la quarta lista a sostegno della candidatura di Federico Basile, chiamata “Senza se e senza ma”. Una lista che si contraddistingue per la presenza femminile, essendoci infatti 21 donne sui 32 candidati, ovvero il numero massimo consentito dalla legge elettorale. Una scelta che nasce anche dalla volontà di lanciare un segnale. “Guardiamo alla competenza, guardiamo al merito e siamo in grado di riconoscere quelle competenze e quel merito nelle donne che vogliamo sostenere. Anche in questo caso una scelta di continuità con quanto fatto dall’ex sindaco Cateno De luca che nella sua giunta poteva contare sulla professionalità di ben quattro assessore. Io non posso che ringraziare le donne, preparate e appassionate, che oggi hanno scelto di essere qui e sostenerci”, ha esordito Basile.

Sul percorso portato avanti fino ad oggi il candidato sindaco Federico Basile afferma: “oggi siamo nelle condizioni rispetto a tutti gli altri di parlare sulla base di risultati concreti e con una conoscenza profonda dell’attuale situazione economico-finanziaria del comune dal momento che è stata la nostra azione amministrativa a portarla al punto in cui si trova. Questo ci consente oggi di fissare alcuni obiettivi ancora più ambiziosi nel nostro programma in fase di definizione. Ve ne anticipo due: innanzi tutto programmare i concorsi per le nuove assunzioni che potranno dare al Comune di Messina quella spinta di forze fresche di cui ha tanto bisogno ed offrire ai giovani la possibilità di trovare opportunità di occupazione stabile. Poi la trasformazione delle attuali Circoscrizioni in Municipalità dotate di una vera autonomia finanziaria ed amministrativa”. “Senza se e senza ma – ha concluso Federico Basile – non è solo il motto che in questi anni ha contraddistinto l’operato dell’amministrazione dell’ex sindaco De Luca. Senza se e senza ma è l’essenza della politica del fare. Quella politica che non conosce alibi e sa andare avanti a qualunque costo nell’interesse della collettività”.

Elezioni Comunali a Messina, i nomi dei candidati con la lista “Senza se e senza ma”

Di seguito l’elenco dei candidati: