Elezioni Comunali Messina: domani parte il tour elettorale di Franco De Domenico

9 Aprile 2022 21:16

Parte domani pomeriggio il tour elettorale di Franco De Domenico, candidato a sindaco del centrosinistra a Messina. Un viaggio elettorale che coinvolgerà tutti i 48 villaggi dell’area del comune peloritano, dove esistono territori, uomini, donne e ragazzi che sono ricchezza e risorsa per tutta la città e che non possono continuare a essere dimenticati. Primo appuntamento domani pomeriggio a Giampilieri Superiore. De Domenico, subito dopo, si recherà a Briga Marina, quindi Altolia e Molino. “Quella di iniziare questo percorso da Giampilieri è una scelta fortemente voluta. Lì dove Messina, nella sua storia recente, ha subito le ferite più profonde, voglio cominciare a illustrare il mio progetto di rinascita. Lo farò in tutti i villaggi e non sarà un mero tour elettorale fine a sé stesso”, afferma Franco De Domenico. “Penso che la capacità di ascolto sia una mia caratteristica – aggiunge il candidato – e proprio con questo spirito ho pensato al mio viaggio nel territorio cittadino. Sono pronto a fare mie le istanze di tutti i messinesi, così da arricchire il programma e rendere la proposta a cui si ispira la mia candidatura, sempre più condivisa”.