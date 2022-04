Elezioni Comunali Messina, De Domenico ha incontrato i commercianti dell’associazione Piazza Cairoli

11 Aprile 2022 21:05

Elezioni Comunali, prosegue il viaggio elettorale del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina

Prosegue il viaggio elettorale del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina, Franco De Domenico.

Dopo i primi appuntamenti nella zona Sud, domani pomeriggio sarà la volta di alcuni villaggi a Nord della città. In particolare, De Domenico si recherà a Pace, Sant’Agata, Ganzirri e Faro (orari consultabili sulle sue pagine Facebook). Il candidato sindaco, oggi pomeriggio, ha incontrato i commercianti dell’associazione Piazza Cairoli: “È stato un confronto particolarmente interessante – spiega De Domenico – innanzitutto abbiamo approfondito il tema dei lavori di ristrutturazione che presto partiranno a Piazza Cairoli. C’è l’esigenza di tempi certi e di trovare soluzioni che non paralizzino le attività. Così come va posta massima attenzione sulla riorganizzazione dei percorsi dei bus turistici, per verificare la possibilità che abbiano proprio in questa zona la prima fermata”. “Bisogna porre in essere le condizioni perché il ‘salotto centrale della città’ sia vissuto dai messinesi molto di più – ha aggiunto – creando anche una sorta di effetto indotto in termini di maggiore sicurezza e attrattività. Ho trovato degli operatori economici decisi e propositivi, sulla scorta di iniziative già avviate in passato, come il baratto amministrativo, il Messina Street Food e altre”. “Il compito dell’amministrazione deve essere quello di fornire servizi – considera Franco De Domenico – ma per proporre soluzioni occorre capire quali siano le esigenze dalle persone che vivono quell’area. Noi siamo pronti a garantire idee concrete riguardo i beni comuni e l’amministrazione condivisa”.