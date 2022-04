Elezioni Comunali a Messina: gli appuntamenti del candidato sindaco De Domenico per il 25 aprile

23 Aprile 2022 14:00

Franco De Domenico martedì 26 aprile visiterà il Centro regionale Helen Keller

Proseguono gli impegni in città del candidato sindaco del centrosinistra Franco De Domenico: in occasione delle Celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione nazionale, lunedì 25 aprile sarà in Piazza Unione Europea. Subito dopo, nuova tappa nei villaggi a Nord, Ortoliuzzo (bar Celona); Rodia (piazzetta bar Grillo), quindi nella piazzetta di San Saba, successivamente a Spartà e Acqualadroni. Martedì 26 aprile, alle 12, Franco De Domenico visiterà il Centro Regionale – Scuola Cani Guida per Ciechi e Polo nazionale per l’autonomia ‘Helen Keller’.