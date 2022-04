Elezioni Comunali a Messina: è iniziato ieri il tour del candidato sindaco Totaro

24 Aprile 2022 12:44

La nota di Futuro-Trasparenza-Libertà, che sostiene il noto dottore alle prossime elezioni comunali a Messina

Ieri, sabato 23 aprile, è stato il giorno in cui Futuro-Trasparenza-Libertà con Salvatore Totaro, candidato sindaco di Messina, ha lanciato il tour per la città dello Stretto. “Un bellissimo pomeriggio – si legge nella nota – trascorso tra la gente alla quale abbiamo parlato a cuore aperto, alla quale abbiamo indicato quale sarà la strada che percorreremo. Disabili, bambini, scuole, la nostra concretezza parte proprio dai più deboli e dai più piccoli. Sinergia tra comune e soggetti privati, per dare un nuovo volto alla città, per far rivivere anche quelle parti di Messina che ormai sono inutilizzate e dimenticate da chi oggi va a fare campagna elettorale promettendo posti e non soluzioni ai problemi dei cittadini”.

“Siamo diversi, niente ci accomuna con questa politica clientelare che da decenni ha rovinato la nostra città per guardare solo gli interessi personali. Meritocrazia e sostanza saranno i punti sulla quale punteremo per la nostra squadra che guiderà Messina per i prossimi 5 anni. Abbiamo presentato il primo membro della squadra che affiancherà il nostro sindaco, una donna determinata a rendere migliore la nostra città: Daniela Conti, una donna conosciuta e stimata a Messina”, conclude il comunicato.