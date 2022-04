Meteo: le temperature massime di oggi in Italia, +19°C a Messina e Reggio Calabria

5 Aprile 2022 22:31

Meteo: ecco le temperature massime registrate martedì 5 aprile in alcune località italiane, giornata mite in riva allo Stretto di Messina

E’ stata una giornata mite in riva allo Stretto con sole sia in Calabria che in Sicilia. Le temperature sono in generale aumento da Nord a Sud ed oggi abbiamo registrato +19°C a Messina e Reggio.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 5 aprile 2022, in alcune località italiane: