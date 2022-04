Calabria: è morta l’insegnante Lucia Abiuso, il ricordo di Giusi Princi

13 Aprile 2022 19:01

Catanzaro, è morta Lucia Abiuso: insegnante ed ex consigliere comunale. Il ricordo di Giusi Princi

È morta, dopo una lunga malattia, l’ex consigliere comunale di Catanzaro Lucia Abiuso. La donna, dopo aver lasciato la politica, era entrata a far parte a tempo pieno nel mondo della scuola come insegnante. Il vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, in una lettera ricorda Lucia Abiuso: ”