Drammatico incidente stradale a Roma: morta l’attrice Ludovica Bargellini

19 Aprile 2022 16:13

Morta in un incidente stradale l’attrice Ludovica Bargellini

Ludovica Bargellini, attrice e costumista pisoiese, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Roma all’altezza dell’incrocio tra via Colombo e via Grotta perfetta. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia locale di Roma Capitale che ha eseguito tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente probabilmente dovuto – stando a una prima ricostruzione – a un colpo di sonno. Bargellini, che aveva lavorato alla serie Sky “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale Sant’Eugenio.