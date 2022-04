Draghi contestato duramente a Torino: “vai via, non ti vogliamo” | VIDEO

5 Aprile 2022 20:22

Torino: tensione in piazza Palazzo di Città, dove un numerosi manifestanti si sono ritrovati sotto il Comune per contestare il premier Draghi

Il premier Mario Draghi è stato contestato duramente a Torino. Tensione in piazza Palazzo di Città, dove numerosi manifestanti si sono ritrovati sotto il Comune per contestare il premier: “vai via, non ti vogliamo“. C’è stato anche un momento di tensione con le forze dell’ordine quando i contestatori si sono avvicinati troppo all’ingresso del Comune e sono stati fatti arretrare. “Se non ce ne andiamo ci arrestano”, dice Marco Liccione, leader della Variante Torinese, uno dei movimenti No Vax della città.

Draghi in Comune firma il Patto per la Città: “Torino laboratorio di soluzioni epocali, continui a esserlo”

“Il patto è un’occasione per pensare insieme il futuro di Torino, perché risponda con inventiva e coraggio alle trasformazioni del nostro tempo, come ha saputo fare in passato”. Il premier Mario Draghi in Sala Rossa definisce così l’accordo con il Comune, il Patto per Torino, per rimettere in ordine i conti della città.