Reggio Calabria, “Sandrino – Il film”: dove acquistare i biglietti per la prima del 3 maggio al Teatro Cilea

22 Aprile 2022 14:46

Tutto pronto per la prima visione di “Sandrino – Il film”, primo film con protagonista Pasquale Caprì: è già possibile acquistare i biglietti in diversi punti vendita in tutta la città

Il countdown si avvicina sempre di più allo zero, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di martedì 3 maggio, serata che ospiterà la prima visione di “Sandrino – Il film“, primo film con protagonista l’artista reggino Pasquale Caprì. Location d’eccezione quella del Teatro Cilea pronta ad accogliere chiunque voglia passare 1 ora e 30 minuti all’insegna della spensieratezza, della leggerezza e delle risate. Con qualche messaggio sociale ‘nascosto’ fra le righe. Il tutto con le bellezze di Reggio Calabria che ha fatto da sfondo, nella sua veste più bella, alle riprese dirette dai registi Lorenzo Amadeo e Davide Manganaro. Già possibile l’acquisto dei biglietti in diversi punti vendita sparsi in tutta la città.

Di seguito la lista completa: