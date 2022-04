Il lungo fidanzamento, gli anni da poliziotto a Messina ed ora la chiamata di Dio: ecco la nuova vita di Don Piraino

4 Aprile 2022 15:41

Addio ai posti di blocco stradali, per Don Piraino si sono aperte le porte della chiesa. E’ questo il destino dell’ex ispettore di polizia in servizio a Messina che, quasi ad un passo dal matrimonio, dopo 6 anni di fidanzamento, ha deciso di troncare la relazione seguendo la sua vocazione e di cambiare totalmente vita. Ieri l’immissione canonica con la santa messa presieduta dal vescovo. “Sono venuto tra voi per essere padre, fratello e servo”, ha affermato durante l’omelia di domenica presso la parrocchia (di cui sarà prete) a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza.

Calabrese figlio di emigrati, è stato anche eremita nel comune di Belvedere Marittimo, nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea, dove il vescovo monsignor Leonardo Bonanno ha accolto la sua “vocazione nella vocazione” alla vita eremitica. Ha vissuto in una piccola casa con orto a 700 metri fra i boschi del Pollino. Recentemente è stato pubblicato dall’editore Herkules Books un libro dal titolo: “Dalla divisa alla tonaca – La storia del poliziotto diventato prete”, opera autobiografica di un giovane sacerdote che prima di prendere i voti ha indossato per molti anni l’uniforme della polizia di stato. Piraino in questi anni ha raccontato la sua storia di fede in tv e sui giornali, adesso potrà confrontarsi coi suoi fedeli.