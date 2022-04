10 Aprile 2022 17:36

Domenica delle Palme dal sapore invernale nello Stretto di Messina: freddo e forte maestrale a Scilla. Le immagini

È una Domenica delle Palme con freddo e vento di maestrale in riva allo Stretto di Messina. Nelle immagini a corredo dell’articolo di Enrico Pescatore, si può notare il clima tipicamente invernale a Scilla, cittadina in provincia di Reggio Calabria. Su MeteoWeb i dettagli delle previsioni meteo per i prossimi giorni.