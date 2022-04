Riorganizzazione frequenze tv: domani 40 Comuni della provincia di Reggio Calabria passano al digitale terreste di ultima generazione

20 Aprile 2022 12:09

Domani, giovedì 21 aprile, in altri 40 Comuni della Calabria parte la rivoluzione della tv digitale terreste di ultima generazione

Domani, giovedì 21 aprile, in altri 40 Comuni della Calabria parte la rivoluzione della tv digitale terreste di ultima generazione (dvb-t2). Per continuare a vedere l’intera offerta tv – nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente – si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi. La programmazione regionale della Calabria sarà comunque sempre visibile sul canale 821.

I Comuni che saranno coinvolti domani alle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono:

•Africo •Agnana Calabra •Antonimina •Ardore •Benestare •Bianco •Bova •Bovalino •Brancaleone •Bruzzano Zeffirio •Canolo •Caraffa del Bianco •Careri •Casignana •Caulonia •Ciminà •Ferruzzano •Gerace •Gioiosa Ionica •Grotteria •Guardavalle •Locri •Mammola •Marina di Gioiosa Ionica •Martone •Monasterace •Palizzi •Placanica •Platì •Portigliola •Riace •Roccella Ionica •Samo •San Giovanni di Gerace •San Luca •Sant’Agata del Bianco •Sant’Ilario dello Ionio •Siderno •Staiti •Stignano.

Per maggiori informazioni: sito web: nuovatvdigitale.mise.gov.it

Call center: 06 87 800 262 – WhatsApp: 340 1206348 (attivi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20).