Distinguished Gentleman’s Ride a Reggio Calabria: svelata la tappa finale

17 Aprile 2022 11:29

Svelata la Tappa Finale all’evento “The Distinguished Gentleman’s Ride”

Manca ancora qualche settimana all’evento di fama mondiale che interesserà la città di Reggio Calabria ma, per dare vita ad un “Distinguished Gentleman’s Ride” di tutto rispetto, il comitato organizzativo non vuole perdere tempo ed ha iniziato a riscuotere i consensi tra associazioni e istituzioni.

Il DGR passa anche da Scilla

È impossibile non pensare alla perla della Costa Viola quando si fa riferimento ad un evento che potrebbe far registrare nella città dello Stretto numerose presenze. L’evento riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità sulla ricerca del cancro alla prostata e sulla salute mentale degli uomini.

E quale modo migliore di stare insieme e divertirsi se non con una fantastica gita in moto lungo le strade della Città Metropolitana? Il programma del 22 maggio sarà reso noto nelle prossime settimane, ma intanto il Moto Club SG Custom Reggio Calabria ASD si è già messo al lavoro, partendo dall’epilogo.

Nella giornata di ieri, infatti, Saverio Gatto e Fabio Bensaja, rispettivamente presidente e membro del MotoClub SGCustom, sono stati ricevuti dal sindaco di Scilla per illustrare l’evento del DGR.

“L’accoglienza del Sindaco Ciccone – hanno spiegato i due delegati del comitato organizzativo – è stata calorosa e ricca di attenzione per la perfetta riuscita dell’evento”.

Alla riunione ha preso parte anche la Pro Loco locale che si occuperà di dare supporto alla squadra del “Distinguished Gentleman’s Ride” e arricchire la tappa finale. “Non potevamo scegliere altra location che potesse incorniciare il quadro perfetto della nostra iniziativa”.