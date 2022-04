Disagi per i pagamenti con Pos e bancomat in tutta Italia: tecnici bancari a lavoro

15 Aprile 2022 13:19

Tanti utenti si sono trovati in difficoltà per i pagamenti con Pos e bancomat in tutt’Italia

Sono stati segnalati da migliaia di utenti in tutta Italia, malfunzionamenti nei pagamenti con Pos e bancomat di numerose banche che sono al momento coinvolte dal disservizio. Tra queste c’è Unicredit, Intesa San Paolo, Poste Italiane, BNL e altre, come segnalato dal sito Downdetector. Diversi utenti hanno avuto disagi nei pagamenti in vari esercizi commerciali.

Il blackout ha interessato da questa mattina tutte le carte Unicredit, Bancomat e Visa e dunque ci si è ritrovati costretti a pagare, laddove possibile; diversamente, molti consumatori sono stati costretti a lasciare la propria spesa alle casse dei supermercati, oppure a non poter fare benzina per mancanza di contante.

I tecnici dei sistemi bancari sono a lavoro per riuscire ad individuare e a risolvere il problema che sta causando grossi disagi.