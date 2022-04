Diamante: al Teatro dei Ruderi di Cirella il live di Franco126

5 Aprile 2022 20:28

Con il graduale ritorno alla normalità, sancito anche dal Decreto per il superamento dell’emergenza da Covid-19, si va definendo il ricco programma degli eventi presentati e premiati nella 36esima edizione di “Fatti di Musica”, lo storico Festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in varie località della Calabria.

Confermato e già in prevendita anche il live di Franco126, tra i cantautori più amati della nuova musica italiana, che si terrà lunedì 8 agosto alle ore 21:30 nella splendida cornice del Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, perla del litorale tirrenico cosentino.

Il concerto di Franco 126 si aggiunge agli spettacoli già annunciati: il Musical “Fabularium, Magic of Disney Music” il 15 maggio al Teatro Politeama di Catanzaro, il colossal “Notre Dame De Paris” dal 26 al 28 maggio al Palacalafiore di Reggio Calabria, il concerto di Rkomi il 12 agosto all’Anfiteatro di Acri, quello di Irama del 20 agosto ancora al Teatro di Cirella. A breve l’annuncio di un altro evento con un artista storico, premiato nella sezione “Miti della Musica”.

Dagli esordi come uno dei più seguiti esponenti della musica hip hop, rap, auto-tune e trap, Franco 126, il giovane cantautore romano al secolo Federico Bertollini, è oggi una delle voci indie pop più apprezzate. I brani del suo Ep “Uscire di scena”, appena pubblicato, sono tra quelli più scaricati. “Polaroid”, pubblicato nel 2017, è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso dal web ed entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino. A ottobre 2018 Franco126 debutta col singolo “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista “Stanza Singola”, uscito a gennaio 2019. L’album, certificato Platino da Fimi, è un successo e diventa da subito un disco “cult” per pubblico e critica. A consacrarlo un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. Il 2020 segna il suo ritorno sulle scene, dopo aver firmato come autore numerose hit: “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di “Multisala”, album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”. Nell’estate 2021 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma. Il suo è uno dei live più attesi e divertenti dell’estate.

L’evento di Diamante è organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna in collaborazione con Dedo Eventi di Alfredo De Luca, direttore del Teatro, e il Patrocinio del Comune di Diamante. I biglietti sono già in vendita su www.ticketone.it e dal 10 aprile in tutti i punti autorizzati Ticketone. Per informazioni: tel. 0968441888, web www.ruggeropegna.it, www.vivoconcerti.com.