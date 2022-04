De Luca: “Zelensky dove trova il tempo per fare tutti quei video? Noi durante il Covid non potevamo respirare”

15 Aprile 2022 17:08

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato, attraverso una diretta Facebook, del conflitto in Ucraina. In merito al premier ucraino Zelensky si è posto una domanda: “come fa a trovare il tempo per fare ogni mattina due, tre, quattro video? Sono tra quelli – ha poi precisato – che hanno espresso ammirazione per Zelensky. Ha avuto coraggio, capacità di leadership e di guida per il suo popolo e questo merita rispetto. Dopodiché, per Zelensky come per tutti gli esseri umani, vale la ragione critica. Io non sono per la mitizzazione di nessuno. Zelensky, oltre che grande prova di tenuta di leadership, ha dimostrato di saper vincere la guerra delle comunicazioni, e tuttavia comincio a domandarmi come faccia. Per farlo – spiega il governatore campano – bisogna preparare un discorso, messo poi sul gobbo viene letto da Zelensky. Ricordo che quando c’era la fase acuta dell’epidemia Covid noi non trovavamo neanche il tempo per respirare. C’è da essere ammirati per il fatto che Zelensky trovi il tempo e anche lo stato d’animo per fare due o tre video al giorno, e anche con una resa dell’immagine perfetta. Abbiamo scoperto dopo che c’era un satellite offerto dagli americani dedicato all’Ucraina, bene”.