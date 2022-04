Un altro campione in Serie B? Ibrahimovic, il Bari e la battuta di De Laurentiis: “perché no…”

22 Aprile 2022 15:13

Il patron del Bari Luigi De Laurentiis, fresco di promozione in Serie B, non ha chiuso le porte ad un eventuale arrivo di Zlatan Ibrahimovic in Puglia. Semplice battuta o c’è qualcosa di più?

La nuova frontiera nel calcio italiano è… “non smetto più”. Anzi, “dovrete passare sul mio corpo perché io dica stop” (Totti insegna, come da lui stesso affermato, “costretto a lasciare”). Ma non c’è solo l’ex capitano della Roma. Ne vediamo tanti, di recente. A 40 anni si sentono ancora freschi, giovani, competitivi. “Mollare? E perché mai? Ho ancora voglia di giocare e fino a che sarà così proverò a continuare”. Parole che, di recente, abbiamo sentito pronunciare anche a German Denis. E non è l’unico: tra i “big” si possono citare anche Buffon e Ibrahimovic. E se giocassero contro l’anno prossimo?

Il gigante svedese ha trovato l’eterna giovinezza al Milan, in fatto di fiducia, prestazioni e gol, ma negli ultimi mesi i troppi infortuni lo hanno frenato. La sua voglia, ovviamente, è quella di continuare a giocare e sfondare le reti, ma c’è l’incognita legata all’eventuale nuova proprietà, il fondo del Bahrain che sta trattando l’acquisto con Elliott. L’impressione è che, Milan o no, la carriera di Ibra possa comunque proseguire. Dove? Magari al… Bari. Suggestione, battuta, forse sogno (per i baresi), ma la dichiarazione del Presidente Luigi De Laurentiis al Corriere dello Sport ha fatto il giro di web e social. Il figlio del patron del Napoli, fresco di promozione in B coi galletti al terzo tentativo, dovrà guidare il club pugliese sul doppio binario, Serie A e cessione, per i noti fatti legati alla multiproprietà. Stuzzicato su Ibra, però, non ha chiuso le porte: “Ibra mi diverte da morire. Un personaggio a parte, grande comunicazione, potente, irriverente. Al Bari? Perché no! (ride)”. Una battuta che rimarrà lì? Probabile. Non ci sarebbe da meravigliarsi, però, qualora si dovesse andare oltre questo. Basta guardare in casa Reggina a Denis e Menez, per non dimenticare Palacio e, come sopracitato, Gigi Buffon. Serie B nuova isola felice degli “intramontabili”.

E pensare che l’attaccante rossonero sarebbe potuto davvero finire al Bari, ma oltre 20 anni fa. 1999, lui 18enne al Malmo. Le potenzialità c’erano, ma in pochi lo conoscevano nell’Europa che conta. Il Bari lo nota e prova a strapparlo agli svedesi, come confessato dall’allora dirigente Carlo Regalia a Grand Hotel Calciomercato: “Sì, è vero. In realtà di situazioni simili ce ne fu più di una, ma quello sarebbe stato un capolavoro. Non riuscimmo a concludere l’affare per difficoltà finanziarie della società, ma quando lo adocchiai Ibra era quasi sconosciuto”, la confessione. Poi, storia nota: prima l’Ajax, poi lo sbarco in Italia, alla Juve, e il percorso che tutti conosciamo.