Julio Velasco a Vibo Valentia: dal 2 al 4 maggio incontro con allenatori e dirigenti sportivi

30 Aprile 2022 13:42

Dal 2 al 4 maggio Julio Velasco approderà in Calabria, precisamente a Vibo Valentia, per un incontro con allenatori e dirigenti sportivi

Da lunedì 2 a mercoledì 4 maggio il PalaSport provinciale di località Maiata, a Vibo Valentia, ospiterà un’importante seduta di allenamento, aperta esclusivamente agli atleti selezionati, nell’ambito delle attività di qualificazione e selezione regionale, ossia:

Marco Albanese della Area Brutia Volley Team Cosenza

Andrea Asteriti della Asd Pallavolo Crotone

Francesco Cariello della Callipo Sport

Egidio Castelluccio della Spes Volley Praia

Elio Casoria della Asd Luck Volley Rc

Riccardo Cozzolino della Pallavolo Rossano

Paolo De Angelis della Corigliano Volley

Francesco De Martino della Callipo Sport

Angelo Dumitrache della Callipo Sport

Francesco Pepe della Callipo Sport

Francesco Piazza del Don Russo Volley Club

Simone Pisani della Callipo Sport

Livio Santoro della Callipo Sport

Libero Tundis del Don Russo Volley Club

Emanuele Vulcano della Pallavolo Rossano

A intervenire durante la seduta saranno i tecnici nazionali Angiolino Frigoni, Fabrizio Ceci e Matteo Antonucci. Non mancheranno, poi, il selezionatore regionale Francesco Piccioni e il vice allenatore Francesco Perri, che presiederanno gli allenamenti dei giovani sportivi. A impreziosire ulteriormente la tre giorni, la presenza del prof. Julio Velasco, direttore tecnico del settore giovanile maschile, che martedì 3 maggio approderà in Calabria per tenere un apposito corso, dalle 15 alle 18, indirizzato ai dirigenti sportivi e a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado.