26 Aprile 2022 16:31

Era in mezzo ai bombardamenti. Ora, per fortuna, ha trovato pace e serenità in un campo di Pallavolo. Parliamo della giovane Vitoria, scappata dalla guerra Ucraina e arrivata a Reggio Calabria, dove ha esordito nel match tra Magic Volley e Reggio Sporting relativo al campionato promosso dal CSI. A renderlo noto, attraverso un’immagine, è proprio il CSI Reggio Calabria. Una foto dai tanti sorrisi, proprio come quelli che ha ritrovato Vitoria dopo le paure della guerra.