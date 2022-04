Csm: Renzi, ‘riforma inutile ma sempre meglio Cartabia di Bonafede’**

13 Aprile 2022 17:35

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Avevamo un governo con Conte, Casalino e Bonafede che era dannoso” sulla giustizia. “La riforma Bonafede faceva danni. La riforma Cartabia non è dannosa, non produce grandi passi avanti, è una riforma inutile ma passerà perchè sono tutti d’accordo. Passerà con la nostra astensione perchè noi vorremmo di più per restituire ai cittadini la possibilità di credere alla magistratura, ma sempre meglio la Cartabia di Bonafede”. Così Matteo Renzi a margine del convegno sul presidenzialismo organizzato da Iv.