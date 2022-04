Crotone in Serie C: l’ultima volta nel 2009, ma questa retrocessione non cancella un miracolo lungo 13 anni

25 Aprile 2022 18:36

Il Crotone torna nuovamente in Serie C a 13 anni dall’ultima volta: le scelte, discutibili, di quest’anno, non possono però cancellare i precedenti, che ogni tifoso pitagorici ha vissuto tra sorrisi e successi storici

Pomeriggio tristissimo, come mancava da tanto tempo, per la Crotone calcistica, che poco meno di due anni fa in questo periodo festeggiava il ritorno in Serie A. La compagine pitagorica, da circa un’ora, è ufficialmente in Serie C. Il grande paradosso è che la matematica retrocessione arriva nel giorno di una delle migliori, o forse della migliore, prestazione stagionale degli uomini di Modesto, che travolgono la Cremonese capolista rifilandole tre reti nei primi 40 minuti. Fatali, però, sono i 6 punti di distacco dai playout, rimasti tali nonostante la vittoria per via del successo del Cosenza contro il Pordenone. A due giornate dal termine, e con gli scontri diretti a sfavore coi Lupi, è dunque Serie C anticipata, con buona pace dei pochi “coraggiosi” accorsi oggi all’Ezio Scida.

I tifosi, però, sono gli stessi che in questi 13 anni hanno vissuto appieno un vero miracolo. 13, sì. Perché l’ultima volta del Crotone in terza serie è nel 2009: stagione 2008-2009, terzo posto finale nel girone di Lega Pro, vittoria dei playoff e promozione. Da lì, da quel lontano 2009, solo (o quasi) successi e sorrisi. Sono stati 13 anni storici, per la piazza calabrese: storici perché, anche e soprattutto, è arrivata per la prima volta la Serie A. In questi anni, dall’Ezio Scida, sono passati futuri big (Bernardeschi e Florenzi, tanto per fare due nomi, che all’epoca sembravano poter ambire a carriere ancora migliori rispetto a quelle avute, o il più recente Messias) e sono passate le big, quelle del calcio italiano. Sono passati grandi campioni e grandi allenatori. Ed è accaduto un “miracolo nel miracolo”, quello della salvezza in Serie A al primo anno tra i grandi: stagione 2016-2017, retrocessione quasi scontata dopo un avvio shock, ma nel girone di ritorno mister Nicola si rende protagonista di una pazzesca, insperata e clamorosa rimonta, quella salvezza. Poi di nuovo purgatorio e di nuovo Serie A, con Simy protagonista. Le ultime due stagioni, tuttavia, solo dolori, con la doppia retrocessione che non accadeva dai tempi del Como nei primi anni 2000.

Grandi meriti vanno ovviamente alla proprietà e alla dirigenza, che hanno saputo pianificare con saggezza e senza fretta, che hanno saputo attendere i momenti giusti e hanno saputo scegliere gli uomini giusti al posto giusto, che hanno saputo anche sbagliare, per poi porre rimedio. Diverse scelte discutibili, quest’anno, nell’assoluta volontà di svecchiare il gruppo e ripartire dai giovani per aprire un nuovo ciclo. Troppo drastica, forse, la linea tracciata, specialmente in una delle Serie B più difficili degli ultimi. Ma una stagione maledetta, partita malamente e finita anche peggio, non può di certo cancellare un miracolo lungo 13 anni. E la speranza, per tutta la Calabria calcistica, è che chi ha vissuto questi anni possa avere la possibilità di ripeterli, evitando che restino solo e soltanto ricordi da raccontare ai nipotini.