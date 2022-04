Cristiano Ronaldo furioso: colpisce un tifoso autistico e gli distrugge il telefono. Le scuse non bastano | VIDEO

11 Aprile 2022 12:23

Cristiano Ronaldo furioso dopo Everton-Manchester United: il portoghese spacca il telefono di un tifoso autistico, poi si scusa sui social

Un’altra pesante sconfitta sconfitta per il Manchester United, crollato sul campo dell’Everton per 1-0. Brusca frenata nella rincorsa all’Europa con i Red Devils che rischiano clamorosamente di restare non solo fuori dalla Champions League, ma da tutte le competizioni europee. Una prospettiva che non fa di certo piacere a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è uscito dal Godison Park abbastanza adirato, tanto da prendersela con i tifosi. In un video diventato virale sui social, CR7 colpisce la mano di un tifoso che lo stava riprendendo con il proprio smartphone, finito poi in frantumi. Si scoprirà successivamente che il ragazzo è autistico.

“Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando. Tuttavia, dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l’esempio a tutti i giovani che amano il bel gioco – si è scusato Cristiano Ronaldo sui social – Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all’Old Trafford in segno di correttezza e sportività“.

Scuse che non possono bastare a giustificare l’accaduto. La madre del ragazzo, in un’intervista al “Liverpool Echo”, ha raccontato: “non riesco a credere che si stia parlando di una cosa così, c’è ancora il livido. Mio figlio era sotto shock, essendo autistico non aveva ben capito cosa fosse successo finché non è tornato a casa. Ora è sconvolto, non penso lo porterò mai più a vedere una partita. Ronaldo ha rovinato la sua prima volta allo stadio“.