Crisi del turismo in Italia, Roma in difficoltà: dal Victoria allo Sheraton, gli hotel licenziano 340 dipendenti

2 Aprile 2022 14:58

Settore turistico in crisi in Italia, anche Roma in difficoltà: lo storico Hotel Victoria costretto a licenziare 37 membri del personale, sono 340 i lavoratori alberghieri licenziati nella sola Capitale

Settore turistico italiano messo a dura prova dalla crisi, le conseguenze si riflettono anche sui lavoratori degli hotel. A Roma, lo storico Hotel Victoria, rinomato 4 stelle costruito nel 1899 in via Campania, è stato costretto a licenziare 37 membri del personale. La struttura è chiusa dal marzo del 2020 e dopo due anni di pandemia, problemi strutturali e tecnico amministrativi, ha deciso di optare per dei tagli al personale al fine di far fronte alle ingenti spese. “In tale situazione l’azienda, dopo la lunghissima crisi economica e finanziaria e dopo lunga e sofferta riflessione, ha deciso di cessare a tempo indeterminato l’attività alberghiera, con la conseguente risoluzione di tutti i rapporti in essere“, rende noto la struttura, secondo quanto riporta “Romatoday.it”. Nella Capitale sono 340 i lavoratori degli hotel licenziati: lo Sheraton ha licenziato 164 membri del personale, il Cicerone 41, il Majestic 47, l’Ambasciatori Palace 51. Martedì è in programma la prima seduta del tavolo interistituzionale stabilito nell’Assemblea capitolina straordinaria proprio sulla crisi del turismo a Roma. I sindacati chiederanno ai ministri del Lavoro e del Turismo, Andrea Orlando e Massimo Garavaglia, e ai vertici di Regione Lazio e di Roma Capitale, di utilizzare ammortizzatori sociali e optare per il blocco dei licenziamenti.