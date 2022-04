Reggina, ennesimo muro amaranto anche a Cremona: il dato definitivo dei tifosi presenti allo Zini

1 Aprile 2022 21:38

Un grande muro amaranto lontano dal Granillo, ancora una volta: saranno in 815 i tifosi della Reggina presenti domani a Cremona

Ottocentoquindici! 815! La Reggina, ormai è d’abitudine, gioca sempre in casa, specialmente quando è di scena tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Domani, allo Zini di Cremona, saranno in 815 i cuori amaranto che riempiranno il settore ospiti dello stadio della capolista. Impegno non facile, quello contro i grigiorossi, una delle squadre più forti, giovani e attrezzate della categoria. La squadra di Pecchia sogna la promozione, ma quella di Stellone sogna i playoff, difficili ma non impossibili. E domani non sarà sola, ma supportata per l’ennesima volta da uno splendido muro amaranto.