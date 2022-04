Cremonese-Reggina, i convocati di Stellone e la probabile formazione amaranto: imbarazzo della scelta

1 Aprile 2022 18:33

I convocati del tecnico Roberto Stellone in vista di Cremonese-Reggina di domani e la probabile formazione amaranto: abbondanza per l’allenatore romano

Tutti. O quasi. E’ la prima volta per Stellone, dal suo arrivo sulla panchina amaranto. Il tecnico romano ha a disposizione, tranne Lakicevic, Denis, Franco e Faty, tutti. E tira un sospiro di sollievo. L’ex allenatore del Frosinone ha affrontato il pazzesco tour de force di febbraio e marzo facendo i conti con indisponibili e squalificati e arrivando a giocare con Adjapong braccetto a Parma e con Giraudo mezz’ala a Cittadella, per la penuria di difensori e centrocampisti. Di recente, invece, c’è stata quella degli attaccanti, e da qui “l’invenzione” Folorunsho-Rivas coppia offensiva (non solo per necessità, ma anche per caratteristiche degli avversari). Adesso però Stellone ritrova soprattutto Menez, ma anche Aya e Rivas, quest’ultimo non partito in direzione Honduras per un problema accusato nel derby contro il Cosenza.

In vista del rush finale, quindi, tanta abbondanza, imbarazzo della scelta e forse qualche decisione dolorosa: “adesso l’allenatore dorme meno – ha detto il tecnico in conferenza – perché dovrò lasciarne 4 in tribuna, ma meglio così che in emergenza”. Probabile formazione? Ha annunciato solo Micai, spiegando che Menez giocherà dal primo minuto una tra Cremonese e Benevento, che arriva al Granillo in settimana e contro cui verranno ruotati 6-7 elementi. La certezza è il modulo, 3-5-2, con Cionek-Amione-Di Chiara possibile terzetto e con Crisetig play affiancato da Folorunsho e da uno tra Bianchi e Hetemaj. Favoriti Giraudo e Kupisz quinti, con Adjapong e Lombardi a scalpitare. Davanti i due ballottaggi: uno è tra Menez e Rivas e l’altro tra Montalto e Galabinov. Probabile che chi partirà dalla panchina sarà poi titolare col Benevento e viceversa.

Questi i convocati:

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Cionek, Di Chiara, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas.

Attaccanti: Galabinov, Menez, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Denis, Faty, Franco, Lakicevic.