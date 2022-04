Cremonese-Reggina, “arbitro colpito da un oggetto”: disposto supplemento di indagine

5 Aprile 2022 16:30

Supplemento di accertamento istruttorio disposto dal Giudice Sportivo per il lancio di un oggetto verso l’arbitro di Cremonese-Reggina

“Il Giudice Sportivo, in merito al lancio di un oggetto che colpiva il Direttore di gara a una spalla, dispone a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi a quale tifoseria sia da imputare il gesto”. E’ quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo di Serie B dopo le gare del weekend. Nel corso di Cremonese-Reggina, l’arbitro Abbattista è stato colpito alla spalla da un oggetto. Non è ancora chiaro, però, da quale settore – se da quello locale o da quello ospite – provenisse. Per questo il Giudice Sportivo ha disposto un supplemento di indagine.