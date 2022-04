Covid, Sileri: “continuare coi vaccini per proteggersi dal virus, non per avere il Green Pass”

1 Aprile 2022 14:52

“Giustamente il green pass sarà progressivamente archiviato”, ha affermato il Sottosegretario alla Salute

“Oggi finisce la fase acuta dell’emergenza di questi due anni, ma il virus non è scomparso, per questo invito alla cautela e a fare la terza dose”. Così il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto stamattina a Storie Italiane, il programma di approfondimento condotto da Eleonora Daniele su Rai1. Sileri ha tenuto a sottolineare ancora una volta l’importanza dei vaccini, anche dopo la fine dello stato di emergenza. Sull’allentamento delle restrizioni il Sottosegretario ha voluto precisare che “giustamente il green pass sarà progressivamente archiviato, però occorre essere chiari sull’importanza del vaccino: non bisogna vaccinarsi per avere il green pass – sottolinea – bisogna vaccinarsi per proteggersi dal virus. È la scienza a guidare la politica”.