Covid, Costa: “la fine della stagione del green pass è una vera svolta di questa fase”

28 Aprile 2022 11:13

Covid, le parole del sottosegretario alla salute Andrea Costa

“La vera svolta e la nuova fase che inizia ora e’ che viene archiviata la stagione del Green pass, che restera’ solo per ospedali e rsa, ma non per mezzi trasporto e luoghi di lavoro e altre attivita‘”. Questa “e’ la vera svolta, che e’ stata messa poco in evidenza perche’ coperto dal tema della mascherine“. Cosi’ a Mattino 5, su Canale 5, il sottosegretario alla salute Andrea Costa rispetto alle novita’ che verranno introdotte dal primo maggio e in merito alle quali sottolinea: “ci auguriamo da parte delle regioni ci sia un allineamento con le scelte del governo, perche’ le persone hanno bisogno di una comunicazione univoca e di veder applicate regole in modo uguale“.