Cosenza: sulla statale 106 limitazioni al transito nel comune di Roseto Capo Spulico

7 Aprile 2022 14:05

Cosenza: per il prosieguo dei lavori di realizzazione del Terzo Megalotto della SS106 Jonica, limitazioni al transito nel comune di Roseto Capo Spulico

Per il prosieguo dei lavori di realizzazione del Terzo Megalotto della statale 106 ‘Jonica’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito nel comune di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, a partire da domani venerdì 8 aprile e fino al 31 ottobre 2022, sarà in vigore la chiusura della complanare della statale 106 ‘Jonica’, dal km 399,500 e il km 400,500. Il traffico veicolare in direzione Reggio Calabria dovrà immettersi sulla SS106 al km 402,650, mentre per i veicoli diretti a Taranto, sarà possibile immettersi sulla complanare al km 402,650. Fino al km 400,500 sarà garantita la percorribilità per il traffico locale e gli accessi nella zona