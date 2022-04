Cosenza: riaperto al traffico il viadotto Oliva sulla SS18

15 Aprile 2022 13:40

Riaperto al traffico il viadotto Oliva sulla SS18 tirrena inferiore ad Amantea in provincia di Cosenza

Nella giornata di oggi, in largo anticipo rispetto al cronoprogramma lavori, sono stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale del viadotto ‘Oliva’, sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza. Si chiude così la prima fase dei lavori, resasi strettamente necessaria a consentire il regolare transito dell’utenza stradale nel tratto interessato dai lavori durante le Festività Pasquali ed a garantire la regolare prosecuzione degli stessi. Nel dettaglio, le attività, che allo stato attuale presentano uno stato d’avanzamento pari al 90%, hanno riguardato, il risanamento profondo della pavimentazione esistente con la rimozione del manto stradale esistente e la sostituzione delle barriere di sicurezza. Contemporaneamente, sono state già eseguite le attività relative all’intradosso dell’impalcato. Le attività residuali, che verranno eseguite dopo le Festività, riguarderanno il completamento delle attività non impattanti con la sovrastruttura stradale, a meno di isolate parzializzazioni del traffico, dovute alla esecuzione di specifiche attività che interesseranno le travi di bordo e i giunti di dilatazione.