21 Aprile 2022 23:19

Adesso si trova a casa con la sua famiglia e sta bene

Si è conclusa in modo positivo la triste vicenda capitata alla calabrese Aurelia Gabriele. Scomparsa da Piano Lago (frazione di Mangone) ieri intorno alle 14.30, probabilmente mentre prendeva un treno per Cosenza, la giovane donna è stata ritrovata e adesso si trova a casa in ottime condizioni. Un grande lavoro di ricerca svolto da parte della cittadinanza e delle forze dell’ordine, con il Comune di Mangone che aveva sparso la voce tramite un post social.