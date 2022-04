Cosenza, che impresa! Batte il Benevento nel finale e si rilancia in classifica

14 Aprile 2022 22:01

Il Cosenza batte il Benevento nel finale e avvicina l’Alessandria: eroe del San Vito-Marulla è Camporese, che salta più in alto di tutti su corner all’87’

Un colpaccio importantissimo, in un momento delicatissimo. Il Cosenza si rilancia in classifica dopo aver battuto il Benevento nel recupero. Equilibrio totale per 87 minuti, poi Camporese salta più in alto di tutti su corner e fa 1-0. Traversa ospite nel recupero, ma il brivido fa spazio alla gioia finale. Il Cosenza può esultare, torna a vincere dopo un mese e mezzo, stacca il Vicenza e accorcia sull’Alessandria. Brutte notizie per il Crotone, ora a -7 dal playout. Di seguito la classifica.

CLASSIFICA SERIE B