“Corsia preferenziale nei concorsi pubblici ai parenti delle vittime di Covid”: la proposta di Fratelli d’Italia

13 Aprile 2022 20:11

Proposta di legge depositata alla Camera da parte di Fratelli d’Italia: introdurre un “titolo di preferenza” nei concorsi pubblici in favore dei parenti e dei coniugi delle persone morte per Covid. A spiegare nel dettaglio all’Adnkronos è il deputato di Fdi Lucia Albano, firmatario della proposta. “Non si tratta di un risarcimento, ma di un segnale di attenzione nei confronti di quelle famiglie che hanno perso una fonte di reddito importante a causa di una tragedia, di una situazione straordinaria. Se ci fosse stata una diversa gestione della pandemia, se avessimo avuto un Sistema sanitario nazionale più adeguato, un piano pandemico aggiornato, l’impatto della pandemia nella prima fase sarebbe stato diverso. Migliaia di famiglie hanno subito un grave danno, tanti decessi si sono verificati non solo tra pazienti over 80 ma anche tra gli under 50. Di conseguenza – prosegue Albano – molte famiglie hanno perso la loro principale fonte di reddito a causa di questa drammatica situazione. Ripeto: non è un risarcimento, ma un provvedimento pensato per agevolare chi ha subito un danno a causa di una situazione grave, fuori dalla normalità”.