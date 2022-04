Corrireggio 2022… anche in mare: colorata regata nello Stretto di Messina | FOTO

25 Aprile 2022 14:42

Una Corrireggio 2022 non solo su strada: anche lo Stretto di Messina si colora grazie alla regata organizzata dalla Federazione Italiana Vela

La Corrireggio 2022 non si corre solo su strada, ma anche in mare. Lo Stretto di Messina non fa solo da sfondo alla corsa podistica che, dopo 2 anni passati a correre sui social, torna finalmente in presenza, ma diventa teatro di una splendida manifestazione sportiva. Si gareggia anche in mare. A farlo sono le imbarcazioni che hanno preso parte alla regata velica, organizzata dalla FIV (Federazione Italiana Vela) svoltasi prima dell’inizio della corsa presso il Circolo Velico di Reggio Calabria situato nella parte bassa del Lungomare Falcomatà.