La partenza della Corrireggio 2022, Reggio Calabria corre verso la libertà! Festa sul Lungomare: sorrisi e colori dopo la pandemia | GALLERY

La Corrireggio 2022 simboleggia la corsa di Reggio Calabria verso la libertà dopo 2 anni di restrizioni dovute alla pandemia. Il Lungomare si riempie di persone, sorrisi e tanta voglia di stare insieme

Correre, respirare, stare insieme, sorridere, vivere. È la Festa della Liberazione, ma anche la “Festa del ritorno”. Si festeggia la liberazione dal nazifascismo, ma anche dalle ristrettezze e dagli spettri della pandemia da lasciarsi alle spalle. Reggio Calabria corre verso la sua personale libertà e lo fa con un evento simbolo, la Corrireggio 2022. Dopo due anni, passati a correre su balconi, tetti dei palazzi o cortili, lontani da tutti e nel grigiore di un modo in cui il Covid imponeva di stare distanti, la Corrireggio torna finalmente a essere ‘fantastica’ anche dal vivo.

Il Lungomare di Reggio Calabria si riempie di spettatori, curiosi, famiglie, adulti e bambini pronti a respirare la magia dello sport. Un 25 aprile da passare all’aria aperta, sotto un caldo sole primaverile che strizza l’occhio all’estate, un buon gelato di Cesare in mano e l’ebbrezza del mare dello Stretto colorato da una splendida regata.

Sui volti le mascherine lasciano il posto ai sorrisi, tornano gli abbracci e il contatto fisico, i selfie immortalano i momenti di ritrovata libertà: scene che scaldano il cuore, ripensando al passato recente. Piccole gioie della vita che, una volta ritrovate, ci si rende conto di quanto fossero importanti.

Spunta pure l’arcobaleno, anche senza pioggia: è il colorato messaggio di pace che precede la corsa, tutti uniti contro tutte le guerre, insieme allo spettacolo delle ragazze della ginnastica ritmica e del pattinaggio. C’è grande attesa nell’aria fin dal raduno delle ore 09:00: gli atleti, in un tripudio di divise colorate, iniziano i propri ‘rituali’ pre-gara alla ricerca di concentrazione e della forma migliore.

Evitando di disturbarli, proviamo a intervistarne qualcuno. Le sensazioni sono tutte positive, nell’accezione del termine più bella, quella pre-pandemia. I ragazzi più giovani sono emozionati per la prima volta nella corsa, in molti sottolineano la ritrovata ‘normalità’, la bellezza di stare insieme e fare nuove amicizie. C’è anche ci arriva dall’Argentina e si regala una partecipazione come “follia prima dei 50 anni“. L’inizio della gara che ormai si fa sempre più vicino. Terminate le premiazioni alle virtù civiche e sportive, con l’emozionante consegna del premio in memoria del compianto “Nino Costantino”, arriva il momento tanto atteso.

Gli atleti si dispongono tutti sulla linea di partenza, il countdown scorre lentamente verso lo zero. 3… 2… 1… lo sparo, poi l’annuncio dello speaker: PARTITI! Inizia la Corrireggio 2022! Reggio torna a correre, Reggio torna a vivere!