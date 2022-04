Corrireggio 2022, 1250 corridori al via! Nuccio Barillà: “superate paure e incertezze, Reggio Calabria ne aveva bisogno” | INTERVISTA

25 Aprile 2022 16:01

La Corrireggio 2022 si conclude con un grande successo: 1250 corridori al via, grande risposta di pubblico. Le considerazioni di Nuccio Barillà, principale promotore della corsa

Correre e lasciarsi alle spalle incertezze e paure. Un ritorno alla normalità, dopo 2 anni in cui di normale c’è stato poco o nulla. Missione compiuta quella della Corrireggio 2022, una grande festa di sport e libertà svoltasi oggi sul Lungomare di Reggio Calabria. Ben 1250 atleti iscritti alle due maratone, chi per una corsetta all’aria aperta, chi per mettersi sportivamente alla prova e competere. Un successo in entrambi i casi.

Lo sottolinea, ai microfoni di StrettoWeb, Nuccio Barillà, volto di Legambiente e principale promotore della corsa: “questa è stata una grande emozione, inaspettata: 1250 persone, gli iscritti di oggi, hanno scelto di ritrovarsi dopo una lunga astinenza, dopo 2 anni di paure e incertezze. Sul Lungomare più bello d’Italia. Con la Corrireggio non puoi giocare sui numeri, sono lì, li vedete. Vuol dire che la città è affezionata a questa manifestazione che apre la primavera reggina. Vuol dire anche che c’era un bisogno di comunità, di attività fisica, di batti 5, di sorrisi, di rilassarci. In modo leggero ma non superficiale abbiamo trasmesso messaggi importanti, come quello del salutare, nel senso di “salute” che abbiamo scoperto essere così importante durante il lockdown. Salutare vuol dire anche relazione umana, allegria, capacità di trovare l’uno con l’altro feeling e completezza. E poi la pace, con il Corridoio di Pace che ha preceduto la corsa, che indica come la guerra sia una questione dei potenti, il popolo vuole la pace e che non ci sia preoccupazione per i propri figli“.