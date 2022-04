Corrireggio 2022, lo spot di presentazione: “il 25 aprile noi corriamo Reggio, Corrireggio anche tu!” | VIDEO

21 Aprile 2022 19:01

Presentato lo spot che anticipa la Corrireggio 2022: la manifestazione podistica si terrà a Reggio Calabria il prossimo 25 aprile

Tutto pronto per la Corrireggio 2022, il grande ritorno della manifestazione sportiva che appassiona la Città di Reggio Calabria da tantissimi anni. C’è grande fermento per l’edizione 2022 che si svolgerà il prossimo 25 aprile. Si torna finalmente in presenza dopo 2 anni passati a correre sui social. Non è un caso che il titolo del programma che comprende anche le attività correlate alla Corrireggio sia “La festa del ritorno“. Un ritorno allo sport all’aria aperta, alla condivisione, alla vita. A pochi giorni dalla manifestazione è stato pubblicato un video di presentazione della manifestazione che raccoglie alcune belle immagini del passato con lo slogan “il 25 aprile noi corriamo Reggio, Corrireggio anche tu!“.