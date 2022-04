Correggio 2022 promossa e benedetta da prete runner Pasquale Castrilli: “la corsa della bellezza”

26 Aprile 2022 21:20

Dalle magnolie all’organizzazione, dal costo irrisorio dell’iscrizione al percorso bello e competitivo: la Corrireggio 2022 riceve la benedizione di Pasquale Castrilli, prete runner che ha partecipato alla corsa competitiva

“Le magnolie del lungomare Falcomatà di Reggio Calabria sono sempre imponenti. Assicurano ombra per circa cinquecento metri del circuito di 4,4km sul quale si è corsa la 40ma edizione della Corri Reggio. Una mattina luminosa con leggera ventilazione da nord (come capita di solito il 25 aprile da queste parti) e una festa di popolo con tanti podisti, famiglie, scuole, associazioni sociali e sportive della città“. Con queste parole, scritte in un articolo su Podisti.net, Pasquale Castrilli, prete runner autore del libro “Preti (sempre) di corsa”, ha elogiato la Corrireggio 2022 disputatasi ieri sul Lungomare di Reggio Calabria.

Castrilli, messinese d’origine, dopo aver preso parte alla corsa competitiva dall’altra parte dello Stretto, si è fermato a mettere nero su bianco le sue riflessioni sulla corsa. La location non aveva bisogno di presentazioni e il clima non ha tradito le attese, esaltando l’atmosfera di una splendida giornata di sport. La verve di Nuccio Barillà, organizzatore della manifestazione, ha dato slancio all’organizzazione già molto efficiente. I vincitori, Alberto Caratozzolo e Rosa Ciccone, hanno esaltato le novità del percorso (veloce e con un solo viraggio, ma con la salita di Rada Giunchi a fare selezione) e la bellezza di tornare a correre in mezzo alla gente.

Un successo sotto tutti i punti di vista, come sottolineano i voti di padre Castrilli: