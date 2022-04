Corrireggio 2022, Corridoio di Pace sul Lungomare di Reggio Calabria: un arcobaleno per dire no alla guerra | GALLERY

25 Aprile 2022 16:15

Dalla Corrireggio 2022 un forte messaggio di pace: associazioni, volontari, istituzioni, atleti e cittadini uniti per dire no alla guerra in Ucraina e a tutte le guerre

Correre all’aria aperta, in libertà, dopo due anni di pandemia. Un momento che in molti aspettavano con ansia da tantissimo tempo e che la Corrireggio 2022 ha permesso di realizzare. Ma per qualcuno correre è sinonimo di ‘scappare’. C’è chi non corre per divertimento e la spensieratezza l’ha persa lo scorso 24 febbraio, data di inizio della guerra in Ucraina. La distanza fra Reggio Calabria e Kiev misura oltre 3000 km, ma mai come nel concetto di maratona, le distanze sono destinate a essere ridotte e poi colmate.

È per questo che dalle rive dello Stretto si alza un forte messaggio di pace. A lanciarlo sono associazioni, volontari, istituzioni, atleti e cittadini che si sono uniti, prima dell’inizio della Corrireggio 2022, per formare un Corridoio Arcobaleno di Pace. Emozionanti le immagini, presenti nella nostra gallery, nelle quali si può vedere sventolare uno splendido striscione che simboleggia la condanna unanime contro tutte le guerre e la corsa, simbolica, verso la pace.