Corrireggio 2022, grande emozione per il premio alla memoria di Nino Costantino: “oggi sarebbe felice anche lui” | INTERVISTA

25 Aprile 2022 15:15

Prima dell’inizio della Corrireggio 2022 sono stati consegnati i premi alle virtù civiche e sportive: premiate associazioni e personalità che si sono distinte come esempio attraverso il loro impegno sociale e sportivo. Il premio alla memoria di Nino Costantino va a Luigi Luigiano

Un’intensa mattinata presso il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, fatta di tante iniziative collegate alla Corrireggio 2022, una vera e propria “Festa del ritorno”, come da titolo che accompagna la programmazione della manifestazione. Fra i tanti eventi che hanno accompagnato la maratona di avvicinamento (è il caso di dirlo) allo start di quest’oggi, lunedì 25 aprile, anche la consegna dei premi alle virtù civiche e sportive avvenuto poco prima dell’inizio della corsa.

Sempre grande attesa per il Premio Speciale UNVS “Nino Costantino” – Veterani dello Sport, l’onorificenza dedicata alla memoria del medico sportivo, impegnato attivamente per la promozione di Reggio Calabria e nella lotta all’antidoping. Un grande professionista scomparso, prematuramente, nel dicembre 2018. La consegna del premio, effettuata dalla moglie di Costantino, Francesca Zaccone, è andata a Luigi Luigiano, veterano dello sport reggino, premiato per il suo impegno silenzioso ma costante e fondamentale.

“Sono una persona introversa, ma sono molto onorato di ricevere questo premio. Nino Costantino era una figura molto importante, ne ho sentito parlare sempre molto bene“, ha dichiarato Luigiano. Dolcissimo l’intervento di Francesca ai nostri microfoni: “ci sta accompagnando una bella giornata di sole, ci sta restituendo quel calore che per tanto tempo è mancato. Una giornata bellissima, c’è tanta gente, io sono contentissima e anche Nino sarebbe contentissimo di essere qui e onoratissimo di premiare Luigiano che ha fatto dello sport un grande impegno di vita“.

Il premio Corrireggio 2022 è stato consegnato a “Wonder Ale” Alessia Bellino, atleta che è riuscita a superare un’encefalite autoimmune diventando esempio di vita e di sport. Il Premio alle virtù civiche è stato consegnato all’Associazione Plastic Free. Il premio XXIII Memorial “Pippo Ponzio” al Coordinamento Costa Viola. Riconoscimento speciale anche a un’amica della Corrireggio, premiata per come esempio di vita e di sport, Anna Barbaro.