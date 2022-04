Corrireggio 2022, le classifiche maschili e femminili FIDAL: piazzamenti e tempi della corsa competitiva

25 Aprile 2022 23:12

Le classifiche maschili e femminili della Corrireggio 2022: i piazzamenti e i tempi d’arrivo della corsa competitiva

Conclusa la Corrireggio 2022 tocca scorrere la classifica per conoscere il proprio piazzamento e il tempo in cui si è arrivati all’arrivo. La FIDAL ha pubblicato le classifiche maschili e femminili della corsa competitiva. La vittoria maschile è andata ad Alberto Caratozzolo che ha chiuso in 51’43”. Seconda piazza per Pasquale Praticò in 51’53”. Completa il podio Domenico Macrì in 52’48”. Nella corsa femminile ha trionfato Rosa Ciccone (1H o3’52’) davanti a Maria Rosa Caracciolo (1H 17′ 48”) e Claudia Cuglitori (1H 18′ 28”).

Classifica maschile

55 CARATOZZOLO Alberto – 1985 – SM35 – CS361 COSENZA K42 – 51:43 53 PRATICO’ Pasquale – 2000 – PM – CS361 COSENZA K42 – 51:53 107 MACRI’ Domenico – 1988 – SM – RC153 ATL.GIOIA TAURO – 52:48 44 EMILI Vincenzo – 1976 – SM45 – RC348 ATLETICA SCIUTO – 53:26 54 FOCA’ Domenico – 1977 – SM45 – CS361 COSENZA K42 – 53:59 50 CORDELLA Claudio – 1986 – SM35 BA770 – ASD CORRERE PER SEMPRE – 55:53 60 PALTRINIERI Luca – 1979 – SM40 – MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD – 56:06 43 CURATOLO Angelo – 1975 – SM45 – RUN02 RUNCARD 372407 – 56:24 109 LUMICISI Vincenzo – 1963 – SM55 – CZ234 VIOLETTACLUB – 56:31 65 MONTI Francesco – 1971 – SM50 – CZ234 VIOLETTACLUB – 56:39 47 TAGLIERI Valerio – 1978 – SM40 – RC348 ATLETICA SCIUTO – 56:51 48 FILIPPONE Michele – 1974 – SM45 – RC368 ASD RUNNING PALMI – 57:05 45 DATTOLA Giuseppe – 1977 – SM45 – RC348 – ATLETICA SCIUTO – 57:46 41 BELTRANO Flavio – 1973 – SM45 – CS386 – ASD CORRICASTROVILLARI – 58:29 64 CACCAMO Consolato – 1975 – SM45 – CZ234 VIOLETTACLUB – 58:47 112 VERCELLI Giuseppe – 1984 – SM35 – RC348 ATLETICA SCIUTO – 1h00:25 111 LO FARO Antonino – 1980 – SM40 – RC348 ATLETICA SCIUTO – 1h02:20 56 VERBARO Bruno – 1965 – SM55 – RC348 ATLETICA SCIUTO – 1h02:23 114 MAMMOLA Gianmarco – 1974 – SM45 – BA770 ASD CORRERE PER SEMPRE – 1h02:47 52 OLIVA Francesco – 1981 – SM40 – CS361 COSENZA K42 – 1h03:08 115 MARRAPODI Francesco Ale – 1978 – SM40 – RC348 ATLETICA SCIUTO – 1h04:45 116 NUNNARI Federico – 1984 – SM35 – MI814 – SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. – 1h06:37 49 SANTANOCETO Salvatore – 1962 – SM60 – RC368 ASD RUNNING PALMI – 1h06:45 59 GIOFFRE’ Natale – 1955 – SM65 – RC348 ATLETICA SCIUTO – 1h07:30 58 FERRARA Aldo – 1969 – SM50 – RC348 ATLETICA SCIUTO – 1h08:07 61 LEO Vincenzo Roberto – 1962 – SM60 – RC348 ATLETICA SCIUTO – 1h12:12 51 BASTA Donato – 1969 – SM50 – SP030 – A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI – 1h12:23 117 CASTRILLI Pasquale – 1965 – SM55 – RUN01 RUNCARD 366692 – 1h14:07 113 CAMPANARO Paolo – 1973 – SM45 – RC412 ASD CORRERE E VITA – 1h22:15 105 PAVONE Roberto – 1965 – SM55 – CT765 ATLETICA VIRTUS ACIREALE – 1h30:03 104 GRASSO Antonino – 1964 – SM55 – CT765 ATLETICA VIRTUS ACIREALE – 1h33:11

Classifica femminile